Инспекторы ККИ освободили городские площади от незаконных павильонов в четыре районах Петербурга

В отношении незаконных пользователей городской земли будет проведена судебная и претензионная работа по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятых участков. Фото: пресс-служба ККИ

В отношении незаконных пользователей городской земли будет проведена судебная и претензионная работа по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятых участков. Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) при содействии СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили земельные участки в Невском, Приморском, Красносельском и Пушкинском районах, незаконно используемые для размещения торговых павильонов.

В частности, сотрудники ведомств демонтировали ларьки на проспекте Обуховской обороны, которые располагались там, несмотря на расторгнутый договор аренды. Аналогичное правонарушение зафиксировано за владельцем павильона на проспекте Двадцать Пятого Октября в Красном Селе. Кроме того, нарушитель не оплатил штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя.

На проспекте Королева ликвидировали цветочный павильон, который находился на земельном участке, не включенном в схему размещения торговых объектов и не обремененном договорными отношениями с городом. Кроме того, в Пушкине на Оранжерейной улице разобрали две точки общепита, которые с сентября не покидали участок, несмотря на расторгнутый договор аренды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что такая же судьба ждала незаконное торговые точки на Митрофаньевском шоссе и поблизости.