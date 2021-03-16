С вещами на выход: в Петербурге ККИ очистят незаконно занятую территорию

С вещами на выход: в Петербурге ККИ очистят незаконно занятую территорию
В Петербурге освободят незаконно занятые участки земли. Фото: Пресс-служба ККИ

В Петербурге на Малой Митрофаньевской улице и на Митрофаньевском шоссе освободят незаконно занятую территорию, около 12 тыс. кв метров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ).

Три незаконно занятых земельных участка государственной собственности ККИ вместе СПб ГКУ «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» очистят от построенных на территории сооружений.

Один участок расположен на Малой Митрофаньевской улице, другой – на Митрофаньевском шоссе. Оба использовались в основном под складские цели.

Гаражи незаконно распологавшиеся на территории земельного участка. Фото: Пресс-служба ККИ
Склады на территории незаконно занятых участков. Фото: Пресс-служба ККИ

Также на одном из участков были размещены шесть автосервисов, гаражи, две будки и даже кафе, в котором, помимо прочего, продавали алкоголь.

Кафе, незаконно размещенное на территории участка, где продавали алкоголь.Фото: Пресс-служба ККИ

Землепользователей уведомили о том, что необходимо покинуть участки, которые они самовольно заняли. Однако обращение было проигнорировано.

Тогда ККИ привлек нарушителей к административной ответственности.

Компаниям на Митрофаньевском шоссе и на Малой Митрофаньевской улице назначены штрафы — 90 тыс. и 50 тыс. рублей соответсвенно.

Помимо этого с землепользователи возместят средства, потраченные на демонтаж незаконно занятых участков.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что ККИ Петербурга за неделю освободил 38 точек незаконной торговли.

ККИ митрофаньевское шоссе новости СПб


 

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