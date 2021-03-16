С вещами на выход: в Петербурге ККИ очистят незаконно занятую территорию

В Петербурге на Малой Митрофаньевской улице и на Митрофаньевском шоссе освободят незаконно занятую территорию, около 12 тыс. кв метров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ).

Три незаконно занятых земельных участка государственной собственности ККИ вместе СПб ГКУ «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» очистят от построенных на территории сооружений.

Один участок расположен на Малой Митрофаньевской улице, другой – на Митрофаньевском шоссе. Оба использовались в основном под складские цели.

Также на одном из участков были размещены шесть автосервисов, гаражи, две будки и даже кафе, в котором, помимо прочего, продавали алкоголь.

Землепользователей уведомили о том, что необходимо покинуть участки, которые они самовольно заняли. Однако обращение было проигнорировано.

Тогда ККИ привлек нарушителей к административной ответственности.

Компаниям на Митрофаньевском шоссе и на Малой Митрофаньевской улице назначены штрафы — 90 тыс. и 50 тыс. рублей соответсвенно.

Помимо этого с землепользователи возместят средства, потраченные на демонтаж незаконно занятых участков.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что ККИ Петербурга за неделю освободил 38 точек незаконной торговли.