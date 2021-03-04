ККИ Петербурга за неделю освободил 38 точек незаконной торговли

Чаще всего ККИ проводит проверки по жалобам самих граждан. Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Чаще всего ККИ проводит проверки по жалобам самих граждан. Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) в течение последней недели ежедневно проводили рейды, направленные на выявление незаконной уличной торговли.

По итогам проверки при содействий специалистов СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» инспекторы ККИ выявили 38 незаконно занимаемых земельных участков в Центральном, Невском, Пушкинском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском и Московском районах. В общей сложности, изъято свыше тысячи единиц товаров и торгового оборудования — всё это «перекочевало» на склад временного хранения.

Так, демонтировали незаконную экскурсионную стойку и торговый модуль на Дворцовой площади, рыбную лавку на Карачаевской улице и у метро «Академическая», ларьки по продаже фруктов и овощей в переулке Матюшенко, на улицах Коллонтай и Караваевской, на Московском, Гражданском проспектах, а также проспектах Науки и Просвещения и Алтайской улице.

Трикотажем и табаком несанкционированно торговали на проспекте Большевиков и Балканской площади, а также на площади Александра Невского, улицах Звездной и Ленсовета и Светлановском проспекте. Аксессуары для смартфонов незаконно реализовывали на проспектах Чернышевского и Большевиков и на Московском проспекте. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале инспекторы ККИ демонтировали заведение, незаконно возведенное на Думской улице.