В Петербурге построят «Лахта Центр 2»

В Петербурге построят «Лахта Центр 2»
«Лахта Центр 2». Фото: ПАО "Газпром"

Небоскреб на побережье Финского залива станет вторым по высоте зданием в мире.

В районе Лахты появится еще один небоскреб, его высота составит 703 метра. Об этом сообщили на заседании Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром». Мероприятие прошло под руководством губернатора Александра Беглова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

«Лахта Центр 2» станет вторым самым высоким зданием мира, побьет рекорд по высоте обзорной площадки и верхнего эксплуатируемого этажа.

«Лахта Центр 2». Фото: ПАО «Газпром»

Основной участок под строительство комплекса предоставит ПАО «Газпром». Архитектором второго петербургского небоскреба станет Тони Кеттл, руководитель команды, проектировавшей Лахта Центр.

«Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города», — отмечает британский архитектор.

По его словам, символически эта башня дополнит Лахта Центр как еще один выдающийся образец экоустойчивой высотной архитектуры с лучшими в своем классе энергосберегающими решениями и разнообразным функциональным назначением.

«Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергий во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде. Облик здания находится в гармонии с элегантными плавными формами башни Лахта Центра», – поделился деталями Тони Кеттл.

«Лахта Центр 2», по задумке авторов, станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства.

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична, – отметил председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер. – Это дань уважения истории – году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. «Лахта Центр 2» – это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире. Создание в районе Лахта Центра ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим».

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