Биолог рассказал об увеличении числа диких животных в Ленобласти

Популяция диких животных в Ленобласти становится все больше с каждым годом.

Семь лет назад их насчитывалось в регионе около 12 тыс., а в прошлом году – уже 20 тыс. Об этом в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал биолог, автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

За четыре года в Ленобласти выросла популяция косуль. Они занесены в Красную книгу. Кроме того, в лесах растет популяция диких кабанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что не только бобры, и другие экзотические звери порой встречаются на улицах Северную столицы. Буквально пару дней назад, в воскресенье, удивленные петербуржцы заметили на дереве возле Театра юного зрителя енота.