Пассажирский транспорт Петербурга могут полностью перевести на природный газ к 2023 году

Пассажирский транспорт Петербурга могут полностью перевести на природный газ к 2023 году
Через два года в Северной столице также появятся 25 автомобильных газовых станций. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Северная столица к 2023 году хочет перевести на природный газ весь пассажирский транспорт города и коммунальную технику.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства города по итогам заседания межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Северной столицей и компанией «Газпром».

Так в присутствии губернатора города на Неве Александре Беглове и директора «Газпром» Алексея Миллера подписали дорожную карту по синхронизации мероприятий в развитии рынка газомоторного топлива Петербурга на 2021-2023 годы.

Через два года в Северной столице также появятся 25 автомобильных газовых станций. Сейчас компания «Газпром» ведет работы по проектированию и строительству газопроводов высокого давления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге самокаты предложили предоставлять в аренду по паспорту.

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