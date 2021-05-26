Шуруп, огурец и морковка: петербуржцы выбирают название для «Лахта Центра-2», пока депутаты готовятся бить тревогу

Шуруп, огурец и морковка: петербуржцы выбирают название для «Лахта Центра-2», пока депутаты готовятся бить тревогу
"Лахта Центр-2". Фото: скриншот видео "Газпром"

Как и следовало ожидать, новости о том, что «Газпром» намерен построить в Санкт-Петербурге второй небоскреб, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Пока пользователи социальных сетей активно выбирают народное название для «Лахта Центра-2», депутаты готовятся бить тревогу и бороться против строительства.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

Инициативу компания представила на заседании межведомственного совета по сотрудничеству между Петербургом и «Газпромом». Небоскреб высотой 703 метра может появиться рядом с уже существующем «Лахта Центром». Он может стать вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки и верхнего эксплуатируемого этажа. Архитектором стал Тони Кеттлер, который объяснил, что высота небоскреба была выбрана неслучайно – она отсылает к году основания Петербурга.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

Отметим, что строительство первого небоскреба сопровождалось громким скандалом. Еще в начале 2000-х годов его хотели построить на Охтинском мысе (как писала Gazeta.SPb, мыс вновь оказался под угрозой застройки). Тогда градозащитники добились того, чтобы стройку перенесли в Лахту. Предполагалось, что это сохранит исторический облик Петербурга.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

В среду, 26 мая, планы по строительству нового небоскреба не могли не прокомментировать на заседании Законодательного Собрания. Депутат Максим Резник вспомнил слова режиссера и градозащитника Александра Сокурова, который говорил, что такие небоскребы будут размножаться, как грибница.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

«Градозащитники не верили, что «Лахта Центр» не будет виден из центра Петербурга. При этом в ясную погоду мы все видим башню на фоне Петропавловского собора. Теперь там появится еще одна. Мне кажется, что этим проектом бросили вызов городскому сообществу», — высказался депутат Борис Вишневский.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

Петербуржцы, между тем, уже предвидят баталии из-за строительства небоскреба, которые затянутся на несколько лет. Пока не развязалась очередная война, пользователи социальных сетей решили воспользоваться временем, чтобы подобрать новому небоскребу народное название. Среди предложений – шуруп, штопор, огурец и морковка.

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