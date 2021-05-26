Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города

Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города
Первые уборки начались ещё перед Днём Победы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице в рамках подготовки памятников ко Дню города сегодня моют памятник Петру I на Сенатской площади.

Об этом сообщает комитет по культуре Петербурга. 10-метровый памятник смотрит на реку Неву, на противоположный берег реки — Университетскую набережную. Статуя сделана из бронзы французским скульптуром Этьеном Морисом Фальконе во второй половине XVIII веке.

Моют памятники после зимы. Первые уборки начались ещё перед Днём Победы. Сейчас скульптуры моют перед Днём города. Работы продолжатся и летом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ко Дню города на Казанской площади моют памятники. Северная столица готовится ко Дню города. Специалисты моют памятники Кутузувоу и Барклаю-де-Толии у Казанского собора. Люди в спецодежде, в касках и перчатках в корзине подъёмного крана моют памятники сегодня утром в самом центре города.

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Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города