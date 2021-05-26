В Словакии будут использовать вакцину «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Препарат наконец зарегистрировали на территории страны.

Правительство Словакии одобрило применение на территории страны вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что иммунизировать население при помощи препарата начнут уже в июне 2021 года.

«Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины «Спутник V». Правительство республики дало данное поручение в среду главе минздрава Владимиру Ленгварскому»,

— говорится в сообщении местного СМИ.

В РФПИ, комментируя новость, добавили, что «Спутник V» в очередной раз в ходе проверок доказал свою эффективность и безопасность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалась, что российские ученые научились выявлять осложнения у зараженных коронавирусом.