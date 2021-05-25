Российские ученые научились выявлять осложнения у зараженных коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе.

У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно применять для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у заболевших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала пандемии в России выявлено 5 017 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 194 летальных исхода, выздоровели 4 632 955 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы. Мурашко заявил, что прививка от коронавируса очень нужна пожилым людям, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.