Асмус похвасталась гибкостью, выполнив трюк на гимнастическом бревне

Асмус похвасталась гибкостью, выполнив трюк на гимнастическом бревне
Асмус показала нечто похожее на стойку на руках. Фото: скриншот instagram

Российская актриса Кристина Асмус выполнила сложное упражнение на гимнастическом бревне.

Видео артистка поделилась на своей странице в Instagram. Ей удалось показать сложный элемент спортивной гимнастики.

«Я сейчас делаю то, что не могла сделать каких-то лет пять-восемь назад», — призналась Асмус.

В комментариях подписчики отметили, что у артистки хорошая растяжка и прекрасная фигура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кристина Асмус также демонстрировала отличную спортивную форму. Она с легкостью исполнила тройной переворот с финальным сальто в конце.

асмус инстаграм


 

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