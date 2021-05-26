Асмус похвасталась гибкостью, выполнив трюк на гимнастическом бревне

Российская актриса Кристина Асмус выполнила сложное упражнение на гимнастическом бревне.
Видео артистка поделилась на своей странице в Instagram. Ей удалось показать сложный элемент спортивной гимнастики.
«Я сейчас делаю то, что не могла сделать каких-то лет пять-восемь назад», — призналась Асмус.
В комментариях подписчики отметили, что у артистки хорошая растяжка и прекрасная фигура.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кристина Асмус также демонстрировала отличную спортивную форму. Она с легкостью исполнила тройной переворот с финальным сальто в конце.