«Как в пещере»: квартал на юго-западе Петербурга остался без света

На Ветеранов отключили свет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Ветеранов отключили свет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На юго-западе Петербурга произошло отключение электроэнергии. Местные жители остались без света.

Об этом стало известно в ночь на четверг, 27 декабря. Кадрами улицы, погруженной во тьму, поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, отключение света произошло в квартале на улице Тамбасова от проспекта Ветеранов до улицы Народного Ополчения.

«Без света и воды сидим, как в пещере», — написал пользователь.

Причины случившегося пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об отключении света в Красносельском районе.