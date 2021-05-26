«Как в пещере»: квартал на юго-западе Петербурга остался без света

На юго-западе Петербурга произошло отключение электроэнергии. Местные жители остались без света.
Об этом стало известно в ночь на четверг, 27 декабря. Кадрами улицы, погруженной во тьму, поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, отключение света произошло в квартале на улице Тамбасова от проспекта Ветеранов до улицы Народного Ополчения.
«Без света и воды сидим, как в пещере», — написал пользователь.
Причины случившегося пока неизвестны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об отключении света в Красносельском районе.