В Роспотребнадзоре озвучили российские версии коронавируса

В Роспотребнадзоре озвучили российские версии коронавируса
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в РФ выявляются локальные варианты ковида с мутациями, которые характерны для британского и южноафриканского штаммов патогена.

Он отметил, что за последнее время по России, в том числе в столице, было выявлено несколько сотен случаев завоза британского варианта вируса, при этом фиксируются также и локальные варианты. При этом он отметил, что пока рано говорить, обладают ли они особыми для людей свойствами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 839 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек.

COVID-19 коронавирус Роспотребнадзор


 

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