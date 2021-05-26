В России за сутки коронавирус подхватили 8 373 человека

В России за сутки коронавирус подхватили 8 373 человека
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 373 человек.

Об этом стало известно сегодня в среду, 26 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 026 168 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 9 135 пациент, 406 человек скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 839 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек. Третье место у Подмосковья — 744 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в США разрешили полностью вакцинированным от COVID-19 не носить маски.

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