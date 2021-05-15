В США разрешили полностью вакцинированным от COVID-19 не носить маски

Президент США Джо Байден отметил, что это отказ от маски - хорошая новость. Фото: unsplash

Президент США Джо Байден отметил, что это отказ от маски - хорошая новость. Фото: unsplash

В США выпустили новые рекомендации по защите от коронавируса. Теперь полностью вакцинированные американцы могут отказаться от масок в общественных местах.

Полный отказ от ношения маски разрешается через две недели после получения второй дозы вакцины от COVID-19, либо через такой же срок после прививки, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден заявил, что это, конечно, хорошая новость, однако отказ от масок не говорит об успешности борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог оценил опасность первого и второго годов пандемии. По мнению вирусолога, второй год пандемии может стать опаснее первого и обогнать его по количеству жертв ковида. Его слова передает газета «Взгляд». Так ученый оценил высказывание главы Всемирной организации здравоохранения.