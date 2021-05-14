Вирусолог оценил опасность первого и второго годов пандемии

По мнению вирусолога, второй год пандемии может стать опаснее первого. Фото: unsplash

По мнению вирусолога, второй год пандемии может стать опаснее первого. Фото: unsplash

Профессор вирусологии Александр Чепурнов сравнил опасность первого и второго годов пандемии коронавируса.

По мнению вирусолога, второй год пандемии может стать опаснее первого и обогнать его по количеству жертв ковида. Его слова передает газета «Взгляд».

Так ученый оценил высказывание главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса. Последний заявил, что мир ждет еще больше смертей от коронавируса.

Чепурнов считает, что гендиректора ВОЗ испугал пример Индии, где за сутки зарегистрировали 414 тысяч случаев коронавируса.

«Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют — правда», — сказал вирусолог.

Он пример в пример Израиль, Великобританию и США, где активно идет вакцинация населения. По словам Чепурнова, России тоже надо наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет к следующему осеннему всплеску заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников считает, что в России началась третья волна коронавируса.