Мясников считает, что в России началась третья волна коронавируса

Мясников уверен, что начало третьей волны пандемии было предсказуемо. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников уверен, что начало третьей волны пандемии было предсказуемо. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил на видео, которое опубликовал в Telegram-канале. По его словам, заболеваемость коронавирусом в стране активно растет, что говорит о начале третьей волны. Он напомнил, что коронавирус «течет волнами»: три месяца заболеваемость идет вверх, после чего на три месяца угасает. Доктор уточнил, что в разных регионах вспышки заболеваемости начинаются в разное время.

Мясников уверен, что начало третьей волны пандемии было предсказуемо. По его словам, волна продлится около трех месяцев, потом пойдет на спад, а осенью заболеваемость вновь подскочит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист заявил о начале третьей волны COVID в России.