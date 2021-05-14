Инфекционист заявил о начале третьей волны COVID в России

То, как будет развиваться третья волна пандемии, во многом зависит от населения. Фото: комитет по здравоохранению

То, как будет развиваться третья волна пандемии, во многом зависит от населения. Фото: комитет по здравоохранению

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с началом третьей волны пандемии. Такое заявление сделал инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, третья волна COVID-19 давно пришла в Россию, и об этом говорит не только рост заболеваемости, но и увеличение летальности. Перед Новым годом она составляла 2 процента, сейчас — 4,5 процента.

Как сообщил ТАСС, специалист объяснил, что увеличение новых случаев инфицирования связано с тем, что люди после праздников вернулись из-за границы, и в России циркулирует новый штамм инфекции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили максимальное количество инфицированных COVID с 20 марта.