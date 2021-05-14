В России выявили максимальное количество инфицированных COVID с 20 марта

В России выявили максимальное количество зараженных коронавирусом с 20 марта.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. За минувшие сутки в стране положительный тест на COVID-19 сдали 9 462 человека, 20 марта их число составило 9 632.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, общее количество инфицированных в 85 регионах за прошедшие сутки достигло 4 922 901 человек.

Также за последние сутки в России зарегистрировано 393 смерти пациентов с коронавирусом. Побороть болезнь смогли 9 756.

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