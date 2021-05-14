Россиян предупредили о мошенниках, действующих под видом надомных прививочных бригад

Россиян предупредили о мошенниках, действующих под видом надомных прививочных бригад
Фото: Pixabay

В России зафиксирован новый способ мошенничества. Злоумышленники под видом работников соцзащиты начали предлагать россиянам сделать прививку против COVID-19 на дому.

В Москве зафиксировано уже несколько таких случаев. На майских выходных к пожилым жителям столицы приходили якобы сотрудница соцзащиты.

Как сообщили «РИА Новости», женщина, по словам очевидицы, предложила пройти вакцинацию прямо сейчас, при этом она была одета в обычную гражданскую одежду. Мать девушки отказала, потому что уже переболела и у нее были антитела. Кроме того, жительница не стояла на учете в департаменте труда и соцзащиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причину роста заболеваемости даже при 100% вакцинации.

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