Россиян предупредили о мошенниках, действующих под видом надомных прививочных бригад

В России зафиксирован новый способ мошенничества. Злоумышленники под видом работников соцзащиты начали предлагать россиянам сделать прививку против COVID-19 на дому.

В Москве зафиксировано уже несколько таких случаев. На майских выходных к пожилым жителям столицы приходили якобы сотрудница соцзащиты.

Как сообщили «РИА Новости», женщина, по словам очевидицы, предложила пройти вакцинацию прямо сейчас, при этом она была одета в обычную гражданскую одежду. Мать девушки отказала, потому что уже переболела и у нее были антитела. Кроме того, жительница не стояла на учете в департаменте труда и соцзащиты.