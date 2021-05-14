Биолог объяснила рост заболеваемости даже при 100% вакцинации

Биолог объяснила рост заболеваемости даже при 100% вакцинации
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что несмотря на высокий показатель вакцинации населения в стране, может начаться новый рост заболеваемости коронавирусом.

Она рассказала, что на Сейшельских островах удалось привить 100% населения, но спустя некоторое время там снова произошла вспышка заболеваемости.

«Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат», — цитирует врача РИА «Новости».

Врач отметила, что и в России может произойти такая ситуация, если использовать слабую вакцину. Она порекомендовала жителям России прививаться «Спутником V», а в условиях Европы и США Pfizer или Moderna.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исхода, выздоровели 4 527 878 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время».

COVID-19 вакцинация коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При стрельбе в Род-Айленде пострадали девять человек
Биолог объяснила рост заболеваемости даже при 100% вакцинации
В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов
Клубника может снизить риск развития рака и инсульта
Человечеству предрекли глобальную катастрофу из-за Китая
Малышева развеяла мифы об опасности индийского штамма коронавируса
В океане нашли следы внеземного вещества
Самолет экстренно посадили в Волгограде из-за приступа эпилепсии у пассажира