Биолог объяснила рост заболеваемости даже при 100% вакцинации

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что несмотря на высокий показатель вакцинации населения в стране, может начаться новый рост заболеваемости коронавирусом.

Она рассказала, что на Сейшельских островах удалось привить 100% населения, но спустя некоторое время там снова произошла вспышка заболеваемости.

«Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат», — цитирует врача РИА «Новости».

Врач отметила, что и в России может произойти такая ситуация, если использовать слабую вакцину. Она порекомендовала жителям России прививаться «Спутником V», а в условиях Европы и США Pfizer или Moderna.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исхода, выздоровели 4 527 878 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время».