В Петербурге за ночь сгорели две иномарки, полиция начала проверку

Одна из машины была припаркована у дома 77 на Северном проспекте. Фото: скрин Google.Maps

Одна из машины была припаркована у дома 77 на Северном проспекте. Фото: скрин Google.Maps

В Петербурге за ночь сожгли две иномарки. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Спасатели тушили пожары в ночь на среду, 26 мая. Так, первый сигнал о ЧП поступил дежурному части около трех часов ночи. Автомобиль марки Mercedes-Benz AMG C 43 горел у дома №3 по улице Афанасиева, принадлежащий менеджеру коммерческой организации 1985 года рождения. Спасти транспортное средство не удалось.

Стражи порядка установили, что около 2:37 неизвестный с полиэтиленовым пакетом направляется в сторону иномарки, а в 02:45 появился уже без пакета. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в 2:48 в полицию поступило сообщение об еще одном пожаре. Во дворе дома №77 на Северном проспекте горела Skoda Rapid, принадлежащая коммерческой организации. Позже правоохранители установили, что в 2:25 двое неизвестных шли в сторону авто, происходит вспышка, а после неизвестные разбегаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оба автомобиля полностью выгорели, обошлось без пострадавших. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция проводит проверку после поджога Porsche на Латышских Стрелков.