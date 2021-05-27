В конфликт между женщинами ввязались их супруги: закончилось ножевым ранением

В ходе ссоры на Рубинштейна мужчина схватился за нож. Фото: pixabay

В ходе ссоры на Рубинштейна мужчина схватился за нож. Фото: pixabay

В Петербурге в Центральном районе 27 мая удалось задержать мужчину, ударившего ножом соседа.

Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что сегодня ночью в 3:25 два наряда задержали мужчину, который в коммунальной квартире в ходе бытового конфликта схватился за холодное оружие.

Известно, что сначала в коммуналке на улице Рубинштейна поругались две женщины. Затем в ссору ввязались их супруги, один из которых в результате споров ударил оппонента ножом в бок.

К правоохранителям обратились жильцы дома, когда услышали крики и шум.

Нарушителя задержали, а затем отправили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшего же пришлось госпитализировать в одну из городских больниц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внезапный конфликт во Всеволожском районе заставил женщину ударить ножом своего супруга.