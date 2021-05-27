Мясников объяснил, чем опасны неоправданные диагнозы

Мясников объяснил, чем опасны неоправданные диагнозы
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Иногда врачи находят проблемы, которые практически ничем не угрожают здоровью, но все равно озвучивают их.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что порой врачи делятся «находками неясной клинической значимости», что может нести определенный вред. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Иногда врачи во время исследований находят те или иные проблемы, которые никак не угрожают здоровью. Они делятся этой информацией, но совершенно неясно, что с ней делать.

«Это как чемодан без ручки — нести неудобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований»,

— написал он.

Так, довольно часто можно обнаружить камни желчного пузыря или камни в почках. Также почти у трети пациентов могут диагностировать грыжу межпозвоночного диска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал, какой признак рака можно заметить во время еды.

Александр Мясников врач диагноз


 

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