Мясников объяснил, чем опасны неоправданные диагнозы

Иногда врачи находят проблемы, которые практически ничем не угрожают здоровью, но все равно озвучивают их.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что порой врачи делятся «находками неясной клинической значимости», что может нести определенный вред. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Иногда врачи во время исследований находят те или иные проблемы, которые никак не угрожают здоровью. Они делятся этой информацией, но совершенно неясно, что с ней делать.

«Это как чемодан без ручки — нести неудобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований»,

— написал он.

Так, довольно часто можно обнаружить камни желчного пузыря или камни в почках. Также почти у трети пациентов могут диагностировать грыжу межпозвоночного диска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал, какой признак рака можно заметить во время еды.