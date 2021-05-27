Мясников рассказал, какой признак рака можно заметить во время еды

Мясников рассказал, какой признак рака можно заметить во время еды
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, который можно обнаружить во время приема пищи.

Речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать. По словам врача, со временем у больного появляются проблемы с проглатыванием жидкости.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — сказал он в эфире канала «Россия 1»

Кроме того, это нарушение может быть симптомом психосоматического расстройства, а не онкологического заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума.

Александр Мясников врачи рак


 

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