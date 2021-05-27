Кокорин решился на пластику носа

Кокорин решился на пластику носа
Кокорин показал больничную койку. Фото: скриншот Instagram

Футболист захотел вправить нос в Италии.

Российский нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин выложил фотографию, на которой он находится в больничной койке. Сам футболист никак не объяснил, по какой причине оказался в медучреждении.

«Матч ТВ» удалось выяснить, что Кокорин решился на пластическую операцию носа – он захотел его вправить. Врачи рассказывают, что неделю футболисту придется провести в стационере, еще месяц – под наблюдением хирурга. Непонятно, как это скажется на работе Кокорина.

Напоминаем, что россиянин угодил в «Фиорентину» зимой 2021 года. Клуб его принял, несмотря на громкий скандал с дракой в московском кафе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павлюченко заявил, что Кокорин убил свою карьеру. Он отметил, что всегда считал его самым талантливым российским футболистом.

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