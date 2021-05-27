Кремль выделит 10 млрд рублей на строительство Широтной магистрали

Столько же готовы выделить инвесторы.
Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на сооружение первого этапа Широтной магистрали. Столько же готовы выделить инвесторы, о чем сегодня, 27 мая, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканал 78.
Политик отметил, что на данный момент работы уже стартовали – специалисты забили первую сваю. Известно, что первый этап широтной магистрали будет запущен в 2024 году.
Благодаря широтной магистрали власти хотят соединить Петербург и Ленинградской области, связать между собой восточные районы с центром города и много чего еще.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США не позволят достроить «Северный поток — 2».