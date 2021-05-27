Кремль выделит 10 млрд рублей на строительство Широтной магистрали

Первый этап строительства планируют завершить к 2024 году. Фото: pixabay.com

Первый этап строительства планируют завершить к 2024 году. Фото: pixabay.com

Столько же готовы выделить инвесторы.

Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на сооружение первого этапа Широтной магистрали. Столько же готовы выделить инвесторы, о чем сегодня, 27 мая, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканал 78.

Политик отметил, что на данный момент работы уже стартовали – специалисты забили первую сваю. Известно, что первый этап широтной магистрали будет запущен в 2024 году.

Благодаря широтной магистрали власти хотят соединить Петербург и Ленинградской области, связать между собой восточные районы с центром города и много чего еще.

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