Волчица убивает котов и собак в поселке Ленобласти

Животное уже загрызло несколько котов и собак. Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП Ленинградская область"

Животное уже загрызло несколько котов и собак. Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП Ленинградская область"

В поселке Рябово Ленобласти по ночам бродит волчица. Животное уже загрызло несколько котов и собак на Березовой аллее.

Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Ленинградская область» соцсети «ВКонтакте». По их словам, хищница уже загрызла нескольких котов и сторожевого пса. Логово волчицы может находиться на заброшенной ферме.

«Что будет, когда закончатся коты и собаки? Она будет охотиться на людей?» — задался вопросом пользователь.

После нападения дикого животного, хозяева кошек и собак перестали выпускать питомцев на улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за зимний период охотники застрелили более 260 волков в Ленобласти.