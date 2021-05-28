Волчица убивает котов и собак в поселке Ленобласти

В поселке Рябово Ленобласти по ночам бродит волчица. Животное уже загрызло несколько котов и собак на Березовой аллее.
Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Ленинградская область» соцсети «ВКонтакте». По их словам, хищница уже загрызла нескольких котов и сторожевого пса. Логово волчицы может находиться на заброшенной ферме.
«Что будет, когда закончатся коты и собаки? Она будет охотиться на людей?» — задался вопросом пользователь.
После нападения дикого животного, хозяева кошек и собак перестали выпускать питомцев на улицу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за зимний период охотники застрелили более 260 волков в Ленобласти.