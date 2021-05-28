В Петроградском районе задержали закладчиков наркотиков

Сотрудники полиции задержали закладчиков в Петроградском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 25 мая у дома 4 по улице Газовая задержали 27-летнего мужчину, у которого было обнаружено и изъято в общей сложности 41 сверток с гашишем. По факту было возбуждено уголовное дело, расследуя которое, сотрудники полиции вышли на след второго закладчика – 24-летней девушки, проживающей в съемной комнате на Невском проспекте.

Во время обыска нашли 120 свертков с различными веществами, в нескольких из которых был гашиш. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: за хранение значительного количества психотропных веществ и дачу взятки сотруднику полиции. По информации следствия, обвиняемый, после того, как у него изъяли при досмотре изрядное количество амфетамина.