Молодого диллера поймали с 600 граммами наркотика у станции Цвылево

Молодого диллера поймали с 600 граммами наркотика у станции Цвылево
Полицейские задержали злоумышленника у ж/д станции. Фото: скрин Google.Maps

В Тихвинском районе Ленобласти задержали молодого человека со свертком наркотиков.

Правоохранители поймали 21-летнего дилера около ж/д станции Цвылево. При его личном осмотре в рюкзаке был найден пакет с 600 граммами метилэфедрона.

в рюкзаке был найден пакет с 600 граммами наркотика. Фото: МВД России на транспорте

Как сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по Северо-Зппадному ФО, выяснилось, что запрещенные вещества задержанный купил через интернет для дальнейшей перепродажи с помощью закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе задержали закладчиков наркотиков. Во время обыска нашли 120 свертков с различными веществами.

ленобласть наркотики УТ МВД России по СЗФО


 

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