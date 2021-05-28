Молодого диллера поймали с 600 граммами наркотика у станции Цвылево

В Тихвинском районе Ленобласти задержали молодого человека со свертком наркотиков.

Правоохранители поймали 21-летнего дилера около ж/д станции Цвылево. При его личном осмотре в рюкзаке был найден пакет с 600 граммами метилэфедрона.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по Северо-Зппадному ФО, выяснилось, что запрещенные вещества задержанный купил через интернет для дальнейшей перепродажи с помощью закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе задержали закладчиков наркотиков. Во время обыска нашли 120 свертков с различными веществами.