Россиянам рассказали, какой доход им нужен, чтобы накопить на пенсию

Стало известно, сколько денег нужно для накопления достойной пенсии. Фото: pixabay

Стало известно, сколько денег нужно для накопления достойной пенсии. Фото: pixabay

Большинству россиян достаточно дохода в 70–150 тыс. рублей в месяц, чтобы самостоятельно копить на пенсию. Об этом сообщили аналитики сервиса «Работа.ру» и СберНПФ (негосударственный пенсионный фонд Сбербанка).

Согласно опросу 9% респондентов считает, что им хватит до 50 тыс. рублей в месяц, а 19% уверены, что могли бы откладывать на пенсию при доходе 50-70 тыс. рублей.

При этом 29% респондентов заявили, что им нужно150-200 тыс. (14%) или более 200 тыс. рублей (15%).

В исследовании отмечается, что в реальности долгосрочные накопления прямо сейчас делают только 20% опрошенных, еще 30% планируют их делать в ближайшем будущем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одна из ключевых инициатив – изменения в закон о страховых пенсиях. Депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко как авторы законопроекта отмечают, что граждане предпенсионнного возраста оказались в непростой ситуации из-за COVID-19.