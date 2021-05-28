Новый дата-центр «Ростелекома» обеспечит безопасность информационных систем Петербурга

Новый дата-центр «Ростелекома» обеспечит безопасность информационных систем Петербурга
На данный момент в Петербурге действует «Безопасный город» и "Здороье петербуржца". Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Сегодня в Петербурге состоится официальное открытие центра обработки данных «Ростелекома», который будет обеспечивать безопасность государственных информационных систем Северной столицы.

Размещение государственных ИТ-сервисов в «Ростелеком-ЦОД» позволит поддерживать бесперебойную работу городских цифровых систем, сообщает пресс-служба Смольного.

В Северной столице новые технологии внедряются очень активно. Цифровизация медицины сэкономила время и силы как петербуржцам, так и врачам. Этот хороший опы распространится и на другие сферы.

На данный момент в Петербурге действует «Безопасный город». Он объединяет системы видеонаблюдения и экстренных вызовов «112», обеспечивает безопасность социальных объектов.

Петербуржцы могут воспользоваться сайтом «Здоровье петербуржца», можно записаться к в доктору. «Единая карта петербуржца» — ключ к цифровым сервисам Петербурга.

Через два года система здравоохранения Северной столицы полностью перейдет на цифру. Появится «Бережливая поликлиника».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед тем, как запустить рекламную кампанию для продвижения собственного бизнеса в Интернете, необходимо ответственно подойти к вопросу разработки сайта.

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