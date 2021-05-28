Новый дата-центр «Ростелекома» обеспечит безопасность информационных систем Петербурга

На данный момент в Петербурге действует «Безопасный город» и "Здороье петербуржца". Фото: mos.ru/Юлия Иванко

На данный момент в Петербурге действует «Безопасный город» и "Здороье петербуржца". Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Сегодня в Петербурге состоится официальное открытие центра обработки данных «Ростелекома», который будет обеспечивать безопасность государственных информационных систем Северной столицы.

Размещение государственных ИТ-сервисов в «Ростелеком-ЦОД» позволит поддерживать бесперебойную работу городских цифровых систем, сообщает пресс-служба Смольного.

В Северной столице новые технологии внедряются очень активно. Цифровизация медицины сэкономила время и силы как петербуржцам, так и врачам. Этот хороший опы распространится и на другие сферы.

На данный момент в Петербурге действует «Безопасный город». Он объединяет системы видеонаблюдения и экстренных вызовов «112», обеспечивает безопасность социальных объектов.

Петербуржцы могут воспользоваться сайтом «Здоровье петербуржца», можно записаться к в доктору. «Единая карта петербуржца» — ключ к цифровым сервисам Петербурга.

Через два года система здравоохранения Северной столицы полностью перейдет на цифру. Появится «Бережливая поликлиника».

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