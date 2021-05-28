Двоих жителей Петербурга подозревают в серии угонов в Московском районе

Двоих жителей Петербурга подозревают в серии угонов в Московском районе
Бойцы СОБР воспользовались кувалдой и ломом. Они выломили дверь, чтобы задержать автоугонщиков. Фото: pixabay

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла серию краж машин в Московском районе Северной столицы. Подозреваемых нашли, угнанные машины ещё не найдены.

Сегодня полицейские задержали злоумышленников в возрасте 46 и 50 лет. Это — профессиональные угонщики, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Первый живёт на Бухарестской, второй на Брюсовской. Их уже привлекался за кражу.

Бойцы СОБР воспользовались кувалдой и ломом. Они выломили дверь, чтобы задержать автоугонщиков.

Из квартир злоумышленников изъяли приспособления для взлома замков дверей, программатор электронных ключей, документы, рации, телефоны и другое.

Петербуржцы — члены группировки, которая специализируется на угоне автомобилей корейского производства, считает следствие. Возможно, они причастны к пропажам трёх «Хёндэ» и «Киа».

Злоумышленников задержали на двое суток. Идёт следствие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьник сломал позвоночник в петербургском парке аттракционов.

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