Школьник сломал позвоночник в петербургском парке аттракционов

В Петербурге ребенок получил серьезную травму после посещения парка аттракционов. Мальчика госпитализировали.
Инцидент произошел 23 мая в парке развлечений «Диво остров», расположенного на территории Приморского парка Победы. Там школьник решил отметить свой 12-ый день рождения, однако катания закончились неудачно.
Как сообщил 78.ru, состояние именинника ухудшилось после посещения одного из экстремальных аттракционов. Медики диагностировали у него компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.
Ребенка доставили в больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при обрыве аттракциона в московском ТЦ пострадали дети.