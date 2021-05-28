Школьник сломал позвоночник в петербургском парке аттракционов

Мальчик отмечал свой день рождения в парке аттракционов. Фото: google.maps

Мальчик отмечал свой день рождения в парке аттракционов. Фото: google.maps

В Петербурге ребенок получил серьезную травму после посещения парка аттракционов. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел 23 мая в парке развлечений «Диво остров», расположенного на территории Приморского парка Победы. Там школьник решил отметить свой 12-ый день рождения, однако катания закончились неудачно.

Как сообщил 78.ru, состояние именинника ухудшилось после посещения одного из экстремальных аттракционов. Медики диагностировали у него компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

Ребенка доставили в больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при обрыве аттракциона в московском ТЦ пострадали дети.