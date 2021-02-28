При обрыве аттракциона в московском ТЦ пострадали дети

При обрыве аттракциона в московском ТЦ пострадали дети
Пострадали дети. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Московском торговом центре при обрыве аттракциона пострадали дети.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребёнке. Все произошло на востоке столицы в детской игровой зоне в торговом центре в районе Перово. При обрыве аттракциона один ребенок получил шишку, еще двое детей небольшие царапины, сообщает РИА «Новости».

Причины произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Как пишет Mash, число детей, пострадавших после поломки аттракциона в «Перово Молл», выросло до трех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор предположил, что могло стать причиной массового отравления детей в Дагестане. По предварительным данным, всему виной – некачественные продукты, но эту версию предстоит проверить.

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При обрыве аттракциона в московском ТЦ пострадали дети