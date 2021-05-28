В Сочи на пять суток посадили коня и осла за мелкое хулиганство

В Сочи на пять суток арестовали аниматоров в костюмах коня и осла, которые приставали к прохожим и вымогали деньги за фото.

В полицию сообщили о том, что молодые люди в костюмах животных из мультфильмов навязчиво пристают к прохожим с просьбой сфотографироваться, а потом требовали деньги. В случае отказа они начинали нецензурно выражаться, сообщили в пресс-службе УВД по городу.

В случае отказа животные начинали нецензурно ругаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аниматоры, которые работают в центре Петербурга и предлагают прохожим сфотографироваться, похоже, цепляются за последние шансы заработать в городе без туристов. «Мохнатых» и «Копытных» в Северной столице стало еще больше, а методы их работы навязчивыми быть не перестали.