В Сочи на пять суток посадили коня и осла за мелкое хулиганство

В Сочи на пять суток посадили коня и осла за мелкое хулиганство
В Сочи на пять суток посадили коня и осла. Фото: pixabay.com

В Сочи на пять суток арестовали аниматоров в костюмах коня и осла, которые приставали к прохожим и вымогали деньги за фото.

В полицию сообщили о том, что молодые люди в костюмах животных из мультфильмов навязчиво пристают к прохожим с просьбой сфотографироваться, а потом требовали деньги. В случае отказа они начинали нецензурно выражаться, сообщили в пресс-службе УВД по городу.

В случае отказа животные начинали нецензурно ругаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аниматоры, которые работают в центре Петербурга и предлагают прохожим сфотографироваться, похоже, цепляются за последние шансы заработать в городе без туристов. «Мохнатых» и «Копытных» в Северной столице стало еще больше, а методы их работы навязчивыми быть не перестали.

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