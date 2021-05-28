Автобусные рейсы между Петербургом и Таллином возобновятся в июне

Автобусные рейсы между Петербургом и Таллином возобновятся в июне
Выезды из столицы Эстонии будут в семь утра по понедельникам и пятницам и почти в четыре часа дня по средам и воскресеньям. Фото: unsplash

Первый рейс из Северной столицы в Таллин будет 9 июня.

Об этом сообщает «LuxExpressGroup». Автобусы будут ездить 4 раза в неделю. По средам и воскресеньям автобусы отправятся из Северной столицы в половине восьмого утра, а по понедельникам и пятницам в 1в пять часов вечера пятнадцать минут. Выезды из столицы Эстонии будут в семь утра по понедельникам и пятницам и почти в четыре часа дня по средам и воскресеньям.

Билет будет стоить 2,7 тысячи рублей. Воспользоваться автобусами смогут только тем, кому разрешено пересекать границы между странами. Во время маршрута автобус сделает несколько остановок: в Нарве, Силламяэ и др.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с федеральных трасс Петербурга и Ленобласти вывезли 29 тыс. кубов мусора. Почти три тысячи КАМАЗов отходов собрали дорожники за весну на федеральных трассах Северной столицы и Ленобласти.

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