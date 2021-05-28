С федеральных трасс Петербурга и Ленобласти вывезли 29 тыс. кубов мусора

Почти три тысячи КАМАЗов отходов собрали дорожники за весну на федеральных трассах Северной столицы и Ленобласти. С марта по май вывезли 29 тысяч кубометров.

Каждый год более 600 дорожников убирают мусор на остановках, чистят барьерные ограждения. Задействованы тракторы, погрузчики, поливомоечные машины, самосвалы. Задействовано больше ста единиц техники, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Больше всего отходов вывезено с КАД. «Серебро» по количеству мусора у трассы «Кола». «Бронза» у дороги А-114. Самая чистая дорога — «Нарва».

Мусора больше, чем в прошлые годы. Петербуржцев просят не мусорить и думать об экологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду. Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить.