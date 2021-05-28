В Петербурге под стражу заключили водителя «BMW», поссорившегося с подростком

Водитель на "BMW" в Петербурге обвиняют по статье "Хулиганство". Фото: Pixabay

Водитель на "BMW" в Петербурге обвиняют по статье "Хулиганство". Фото: Pixabay

Следственными органами СК России по Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют по статье «Хулиганство».

Оказалось, что водитель уже не раз привлекавшегося к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, водитель ездил без прав, его их лишили.

Так, 28 мая мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по статье «Хулиганство» и избрана мера пресечения. Его заключат под стражу.

Напомним, что 14 мая этого года обвиняемый заехал на автомобиле на тротуар по шоссе Революции.

Также, он коснулся бампером ноги 17-летнего петербуржца. Это произошло сразу после того, как подросток сделал ему замечание и начал снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

Тогда водитель «BMW» оскорбил парня грубо и нецензурно, угрожал ему расправой, а затем вырвал и разбил о землю мобильный. После этого он скрылся с места происшествия.

Через три дня за нарушения ПДД суд дал мужчине административный арест на 10 суток.

Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается.

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