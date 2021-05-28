В Петербурге под стражу заключили водителя «BMW», поссорившегося с подростком

В Петербурге под стражу заключили водителя &#171;BMW&#187;, поссорившегося с подростком
Водитель на "BMW" в Петербурге обвиняют по статье "Хулиганство". Фото: Pixabay

Следственными органами СК России по Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют по статье «Хулиганство».

Оказалось, что водитель уже не раз привлекавшегося к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, водитель ездил без прав, его их лишили.

Так, 28 мая мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по статье «Хулиганство» и избрана мера пресечения. Его заключат под стражу.

Напомним, что 14 мая этого года обвиняемый заехал на автомобиле на тротуар по шоссе Революции.

Также, он коснулся бампером ноги 17-летнего петербуржца. Это произошло сразу после того, как подросток сделал ему замечание и начал снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

Тогда водитель «BMW» оскорбил парня грубо и нецензурно, угрожал ему расправой, а затем вырвал и разбил о землю мобильный. После этого он скрылся с места происшествия.

Через три дня за нарушения ПДД суд дал мужчине административный арест на 10 суток.

Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновница получила домашний арест за взятку на 8 млн рублей.

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