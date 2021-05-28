Тихо зашел, поздоровался и разбил витрину: среди белого дня на Заневском похитили три смартфона

В Петербурге в Красногвардейском районе случилось нападение на салон сотовой связи.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в полиции, 28 мая примерно 17:30 в салон связи «Теле 2» на Заневском проспекте, дома 24/35 зашёл мужчина в куртке и чёрной маске. Он вежливо поздоровался с консультантом, а затем разбил витрину с телефонами, взял четыре смартфона и бросился бежать.

Бойкая сотрудница молниеносно побежала к дверям, чтобы закрыть их. Когда мужчина подбежал в дверях между ними случилась небольшая потасовка, девушка всеми силами старалась не дать вору покинуть место происшествия. Однако все было тщетно. Консультант только успела сорвать с мужчины кепку.

Сообщается, что проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе у мужчины украли шубы и ключ от «БМВ».