Милану Тюльпанову ударили кулаком по лицу

Евгений не давал девушке выйти, заставлял её говорить "Я тебя люблю" и "Я выйду за тебя замуж". Фото: Instagram milana_tulpanova

Евгений не давал девушке выйти, заставлял её говорить "Я тебя люблю" и "Я выйду за тебя замуж". Фото: Instagram milana_tulpanova

Телеведущую Милану Тюльпанову избили в Санкт-Петербурге.

О том, что мужчина ударил её кулаком по лицу и удерживал в машине Тюльпанова рассказала в историях своего Instagram.

«Я сейчас выхожу из дома. Еду снимать побои. Я бы хотела записать это видео в качестве вещественного доказательства», — делится с подписчиками блогер.

Как рассказывает Тюльпанова, её бывший молодой человек Евгений приехал к ней и попросил выйти. Она вышла на улицу, они стали разговаривать. В какой-то момент он ударил её. Затем насильственным путём затащил в машину и отобрал телефон.

Евгений не давал девушке выйти, заставлял её говорить «Я тебя люблю» и «Я выйду за тебя замуж». Пока она не сказала это, он не отпускал Тюльпанову.

«У меня нет никакого выбора, такие люди должны сидеть», — пишет в истории Instagram девушка, видео уже снято из отделения полиции.

Далее телеведущая выкладывает в историях фотографии написанного заявления, пишет о том, что это — не хайп, рассуждает о теме насилия.

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