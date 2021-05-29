В России вступают в силу обновленные правила выдачи загранпаспортов

Новые правила выдачи загранпаспортов вступят в силу 30 мая.

Получить заграничный паспорт смогут граждане, проживающие в России и за её пределами, но во втором случае надо приехать в страну, сообщает «Коммерсант». Изменились правила выплаты госпошлины в случае замены утраченного загранпаспорта.

От уплаты пошлины при оформлении заграничного паспорта в связи с его утратой освобождаются люди, пострадавшие в ЧС. Во всех других случаях госпошлина равна 2 тысяч рублей (старый образец) и 5 тысяч рублей(новый образец). Для оформления заграничного паспорта нового образца надо сдавать отпечатки пальцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» открывает новые направления и увеличивает частотность по популярным маршрутам. В конце мая «Россия» расширяет географию полётов, выполняемых из города на Неве, и откроет рейсы в Нижний Новгород, Нальчик и Волгоград.