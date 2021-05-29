В Северной Корее приказали уничтожить кошек и голубей из-за коронавируса

В Северной Кореи приказали уничтожить кошек и голубей на границе с Китаем, чтобы остановить распространение COVID-19 в стране.

Власти считают, что животные приносят вирус в страну из Китая, сообщает Daily NK. Одну из семей в Хесане изолировали на 20 дней за то, что те отказывались отдавать свою кошку.

Семья сказала властям, что их кошка умерла, чтобы не отдавать её. Через несколько дней кошку заметили у забора на границе. Поймать её не удалось, но получилось установить ее владельцев. Так кошку забрали, а семью изолировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что коронавирус был создан теми, кто заинтересован в антипрививочной кампании.