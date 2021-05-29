Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что коронавирус был создан теми, кто заинтересован в антипрививочной кампании.

При этом он заметил, что это не позиция РПЦ, а его частное мнение.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

С начала пандемии в России выявлено 5 053 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 807 летальных исходов, выздоровели 4 670 484 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что извинения за неудачные высказывания Протоиерея Димирия Смирнова принёс Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он рассказал, что протоиерей зачастую эпатажно высказывается, чем задевает женщин, но, из лучших побуждений.