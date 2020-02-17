Митрополит Иларион извинился за грубые высказывания протоиерея Смирнова про женщин

В РПЦ говорят, что это были всего лишь "излишне острые" слова. Фото: Университет ПСТГУ/ ВК

В РПЦ говорят, что это были всего лишь "излишне острые" слова. Фото: Университет ПСТГУ/ ВК

Извинения за неудачные высказывания Протоиерея Димирия Смирнова принёс Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он рассказал, что протоиерей зачастую эпатажно высказывается, чем задевает женщин, но, из лучших побуждений. Таким методом он пытается обратить внимание общества на тему брака и семьи, но выходит не всегда успешно. Об этом сообщают РИА-новости.

Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника — сказал митрополит Иларион.

Также, в рассуждениях на тему семьи митрополит Иларион отметил, что РПЦ уважительно относится к заключённым официально бракам. Но, если говорить о неофициальном сожительстве, то женщина в нём может быть в тени, не имея толком прав, особенно, если её избранник обеспечен. Женщина, вступая в подобные отношения, рассчитывает на их оформления, а мужчины зачастую не хотят рисковать своими средствами и собственностью. Данная проблема, конечно, требует обсуждения, но слова должны подбираться всё-таки осторожно.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов достаточно прямолинейно, не подбирая слов, высказал своё мнение о том, что женщины в гражданских браках – «бесплатные проститутки». Бурная реакция общественности на эти слова не заставила себя ждать. Сам же Смирнов пока за это не извинился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что митрополит Иларион рассказал о заработанных миллионах.