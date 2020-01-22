Митрополит Иларион рассказал о заработанных миллионах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, писатель и композитор митрополит Иларион рассказал, из чего складывается его основной доход.

По словам митрополита, продукты его творческой деятельности, — книги, музыкальные произведения, кинокартины, — приносят деятелю РПЦ немалую сумму. «Хватает и на себя, и на близких, и на благотворительность», — рассказал Иларион агентству РИА Новости.

На сегодняшний день служитель церкви является автором 139 книг, из которых более половины — на иностранных языках. При этом митрополит отмечает, что далеко не за все произведения получает деньги. Также, в течение последних 10 лет по всему миру прошло более 250 концертов, где исполнялась музыка Илариона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ предложили лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства Российской Федерации.