В Петербурге экс-супруг облил зеленкой петербурженку с двумя детьми: полиция ехала почти два часа

Медики отреагировали на вызов моментально, а вот полицейские не могли доехать почти два часа.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 29 мая, стало известно о нападении бывшего супруга на петербурженку с двумя детьми. Женщина возвращалась домой, когда на нее в парадной набросился экс-муж – он облил ее зеленкой и скрылся с места происшествия.

Все случилось во Фрунзенском районе, свидетелями инцидента стали двое детей – одному из них нет даже года. Известно, что супруги развелись и живут отдельно.

Сразу после происшествия потерпевшая вызвала скорую и полицейских. Медики приехали сразу и оказали первую помощь, а вот сотрудники правоохранительных органов оказались не такими оперативными. В экстренной службе 112 петербурженке сообщили, что заявка передана в 5 отдел полиции Фрунзенского района. Когда женщина спросила, почему наряда нет, ей ответили, что слишком «много вызовов». Нападение произошло в девять часов вечера, полицейские прибыли на место только к половине 11 вечера.

Им предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

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