В Петербурге экс-супруг облил зеленкой петербурженку с двумя детьми: полиция ехала почти два часа

В Петербурге экс-супруг облил зеленкой петербурженку с двумя детьми: полиция ехала почти два часа
Полиция не сразу отреагировала на инцидент. Фото: pixabay

Медики отреагировали на вызов моментально, а вот полицейские не могли доехать почти два часа.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 29 мая, стало известно о нападении бывшего супруга на петербурженку с двумя детьми. Женщина возвращалась домой, когда на нее в парадной набросился экс-муж – он облил ее зеленкой и скрылся с места происшествия.

Все случилось во Фрунзенском районе, свидетелями инцидента стали двое детей – одному из них нет даже года. Известно, что супруги развелись и живут отдельно.

Сразу после происшествия потерпевшая вызвала скорую и полицейских. Медики приехали сразу и оказали первую помощь, а вот сотрудники правоохранительных органов оказались не такими оперативными. В экстренной службе 112 петербурженке сообщили, что заявка передана в 5 отдел полиции Фрунзенского района. Когда женщина спросила, почему наряда нет, ей ответили, что слишком «много вызовов». Нападение произошло в девять часов вечера, полицейские прибыли на место только к половине 11 вечера.

Им предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге школьница забеременела после изнасилования в парке, в Ленобласти врачи принимали срочные роды у несовершеннолетней: нападения на детей продолжаются.

купчино нападение новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в центре Европейской России
В Индонезии загорелся паром, на котором находились почти 200 человек
Стало известно, когда возобновится транспортной сообщение между Россией и ...
Ученый рассказал, как бросить курить и не потолстеть
В Петербурге более 1,7 тыс. человек привились «КовиВак» за сутки
На Невском произошло ДТП с участием автобуса: на место приехало несколько ...
В Петербурге экс-супруг облил зеленкой петербурженку с двумя детьми: ...
«Она же не в адеквате!». Волгоградцы возмутились концертом Бузовой