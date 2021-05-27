В Петербурге школьница забеременела после изнасилования в парке, в Ленобласти врачи принимали срочные роды у несовершеннолетней: нападения на детей продолжаются

В Северной столице и Ленобласти заметно выросло количество новостей о нападениях на несовершеннолетних, и в некоторых случаях последствия становятся особенно серьезными.

В среду, 26 мая, в полицию Кировского района поступила информация из детской городской больницы о госпитализации несоврешеннолетней. Как выяснилось, врачи диагностировали у 17-летней местной жительницы раннюю беременность. По информации правоохранителей, это стало следствием изнасилования — в начале мая девушка подверглась изнасилованию в парке «Александрино».

О том, задержан ли злоумышленник, пока ничего неизвестно, но полицейские уже разбираются в обстоятельствах происшествия.

В Ленинградской области случай с беременностью несовершеннолетней принял совсем другой оборот: утром 24 мая врачам больницы во Всеволожском районе пришлось экстренно принимать роды у 17-летней девушки. В этом случае, однако, факт изнасилования не подтвержден: молодая мать познакомилась с отцом ребенка в социальной сети и некоторое время встречалась с ним. Это, впрочем, не отменяет уголовной ответственности для мужчины — сейчас его разыскивают.

Добавим, что подобные трагические случаи могут произойти буквально с каждым, и исключением не становятся даже мировые знаменитости. Американская певица и актриса Леди Гага недавно призналась, что в 19 лет подверглась изнасилованию со стороны продюсера. Следствием этого стала беременность.

Звезда поделилась психологическим трудностями, которые обрушились на нее после этого: тревога и боли в мышцах, напоминающие об ощущениях во время нападения, не оставляют Леди Гагу и по сей день. Певице потребовалось много лет, чтобы восстановиться после случившегося.