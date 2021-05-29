Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность США.

Своими мыслями парламентарий поделился в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в сейчас США активно вооружаются, так как, по его словам, «обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии».

В условиях «съеживания» Соединенные Штаты делают упор на военную силу, в чем и заключается «главная опасность, исходящая от падающего гегемона», считает сенатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сенатор Алексей Пушков назвал причины заинтересованности президента США в саммите с коллегой из России Владимиром Путиным. По его словам, в первую очередь идея саммита связана с обострением конфликта в Донбассе, последствия которого могут негативно обернуться для позиций Вашингтона.