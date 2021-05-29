Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
Алексей Пушков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность США.

Своими мыслями парламентарий поделился в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в сейчас США активно вооружаются, так как, по его словам, «обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии».

В условиях «съеживания» Соединенные Штаты делают упор на военную силу, в чем и заключается «главная опасность, исходящая от падающего гегемона», считает сенатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сенатор Алексей Пушков назвал причины заинтересованности президента США в саммите с коллегой из России Владимиром Путиным. По его словам, в первую очередь идея саммита связана с обострением конфликта в Донбассе, последствия которого могут негативно обернуться для позиций Вашингтона.

алексей пушков политика США


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба ошибся: «Челси» второй раз выиграл Лигу чемпионов
Премьер Британии тайно женился: в СМИ писали, что свадьба запланирована на ...
В результате стрельбы в Майами пострадали семь человек
Во Всеволожске из болота спасли кота
Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что полтора года лечится от ...
В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в центре Европейской России
В Индонезии загорелся паром, на котором находились почти 200 человек