Пушков объяснил, почему Байден заинтересован в саммите с Путиным

Пушков объяснил, почему Байден заинтересован в саммите с Путиным
Пушков считает, что Байден осознает уязвимость страны перед российскими вооружениями. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сенатор Алексей Пушков назвал причины заинтересованности президента США в саммите с коллегой из России Владимиром Путиным.

Пушков написал в своем Telegram-канале, в первую очередь идея саммита связана с обострением конфликта в Донбассе, последствия которого могут негативно обернуться для позиций Вашингтона.

По словам сенатора, американский лидер опасается ухудшения ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором Штаты не смогут воевать на стороне Украины.

«В свое время Киев ринулся в такой конфликт — и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать», — объяснил Пушков.

Кроме того, как считает сенатор, Байден осознает уязвимость страны перед российскими вооружениями.

Также американский президент видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в мировое сообщество, отмечает Пушков. При этом Белый дом потребует от Кремля уступки в обмен на возвращение в «большую восьмерку». Сенатор предполагает, что Америка попросит отказаться от поддержки ДНР и ЛНР. Вместе с этим Пушков напомнил, что в России не раз заявляли об отсутствии интереса в формате G8.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден назвал США и Россию великими державами, ответственными за мировую стабильность.

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Пушков объяснил, почему Байден заинтересован в саммите с Путиным